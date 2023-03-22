Türkiye-Yunanistan toplantısının ardından ortak açıklama

Türkiye-Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı'nın 4. Pozitif Gündem Toplantısı'nda, bir sonraki üst düzey toplantı sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için çerçeve oluşturulduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı'nın 4. Pozitif Gündem Toplantısı ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın, iki ülke arasında "Pozitif Gündem" kapsamındaki Ortak Eylem Planı'nın 4. tur görüşmeleri için Yunan mevkidaşı Konstantinos Fragkogiannis ile Ankara'da bir araya geldiği kaydedildi.

Söz konusu açıklamada, toplantıda "Pozitif Gündem" listesinde yer alan girişimcilik, turizm, enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon, denizcilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık ve çevre alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gibi 25 başlıkta kaydedilen ilerleme hakkında ayrıntılı güncelleme yapıldığı belirtildi.

Birçok maddenin başarıyla sonuçlandırıldığı ve listedeki diğer bazı maddelerde de tatmin edici ilerleme sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmeler, bir sonraki üst düzey toplantı sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için bir çerçeve oluşturmuştur. Söz konusu aktif ve devam eden süreçte elde edilen kayda değer ilerleme ışığında, iki taraf, 'Pozitif Gündem' bağlamında ilave işbirliği konularının araştırılması hususunda mutabık kalmıştır."