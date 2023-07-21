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Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı gönderiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.

Haber Merkezi
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Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Mandra bölgesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim birimlerinde de etkisini gösteren yangın sonucunda yanan evler ve araçlar görüntülendi.
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Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.

Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak."