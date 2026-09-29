Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Ekim'de uygulanacak 2026-TR-YÖS/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav giriş belgelerine "https://tryos.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.