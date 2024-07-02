Türkiye–Almanya diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılında DEİK’ten stratejik işbirliği hamlesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen “Türk - Alman İş Birliği Resepsiyonu”, DEİK / Türkiye – Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu ve üyeleri ile Türk ve Alman iş insanının katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleşti.

Almanya Federal Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK / Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyonda, Alman - Türk İş Konseyi’nin temelleri atılarak Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanırken, Alman – Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Christian Wulff oldu.

“Alman–Türk İş Konseyi, iki ülkenin ekonomik iş birliğinin gelişmesinin önünü açacak”

Almanya Federal Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un, Resepsiyon kapsamında DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Karşı Kanat Başkanı olmayı kabul etmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, “Türkiye ve Almanya, özellikle Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenli vatandaşımızın olması nedeniyle derin kültürel ve sosyal bağlara sahip. Almanya’daki Türklerin varlığı hem iki ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor hem de iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde kritik bir rol üstleniyor. Gurbetçilerimiz Almanya'da yaklaşık 500 bin istihdam oluştururken, 100 bin Türk işletmesi yılda 50 milyar avro ciro üretim yaparak Alman ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor. Almanya, Türkiye'nin AB içindeki en önemli ticaret ortağı. 2023 yılında Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi 49,7 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Avrupa ve Asya arasındaki köprü olarak stratejik konumu ve AB ile Gümrük Birliği üyeliği, ve güvenilir bir ortak. Alman - Türk İş Konseyi, üçüncü ülkelerde iş birliği fırsatları, yatırım projelerinde ortaklıklar, KOBİ’ler arasındaki iş birliği fırsatlarının artması ve pek çok alanda iki ülkenin ekonomik iş birliğinin gelişmesinin önünü açacaktır.” dedi.

“Yeni yatırımların gerçekleşmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz”

Almanya Federal Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ise resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Bugün burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk-Alman ilişkilerinin hem geleneksel hem de yenilikçi bir anlayışla ele alındığı bu forumdaki iş birliği, ülkelerimiz arasındaki ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için büyük bir fırsat. Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 50 milyar Avro'yu aşan mevcut ticaret dengesinden çok daha fazla ekonomik iş birliği potansiyeline sahip. Yeni kurulan Alman - Türk İş Konseyi olarak Ar-Ge, Dönüşüm, ikili yatırımlar vb. alanlardaki faaliyetlerimize odaklanmak ve bunları yoğunlaştırmak istiyoruz. Türkiye ve Almanya arasında yeni yatırımları yoğunlaştırmak, gerçekleştirmek ve iyi bir işbirliğiyle iki ülke arası ticaretin büyümesini sağlamak için çalışacağız. İş konseyi olarak tüm taraflarla elele verirsek, birlikte daha başarılı olabiliriz." dedi.

"Almanya bizim en büyük ticaret ortağımız"

Almanya’nın, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan 4 ülke arasında yer aldığına dikkat çeken DEİK/ Türkiye – Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “İki ülkenin tarihten günümüze aktarılan dostluk bağları, çeşitli iş birliği kollarında ve hepsinden fazla, ticaret ve ekonomi alanında ayrılmaz bir bütün gibi. Ülkelerimiz arasındaki mevcut ticaret hacmi yaklaşık 50 milyar dolar olup, bu rakam Almanya'yı en büyük ticaret ortağımız yapıyor. Doğrudan yabancı yatırım konusunda da, Almanya, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ilk 4 ülke arasında yer alıyor. Bu rakamlar, işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalardan sonra hedeflerimizin de ötesine geçecek potansiyele sahip.” şeklinde konuştu.

Yalçındağ, Almanya’da kurulan Karşı Kanat kuruluşu Alman – Türk İş Konseyi ile birlikte ikili ticari ilişkilerin ivme kazanacağını belirterek Türkiye’nin Almanya’nın en büyük potansiyel ortağı olduğunu ifade etti. Yalçındağ, “DEİK / Türkiye-Almanya İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ticari bağları ve ekonomik ilişkileri başka bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yeni yol haritamızı belirledik. Bu strateji, Türkiye ve Almanya'yı 170 milyonluk ortak bir pazar olarak ele alan, büyük bir sanayi ve ekonomik güç olarak vurgulayan bir strateji. İş konseyimiz, iki ülkenin güçlü yönlerinin ve kaynaklarının birleşimi ile inşa edilecek bir geleceği öngörüyor. Bu strateji, her iki ülkenin de ihtiyaçlarını dikkate alan ve endüstrilerimizin tamamlayıcılığına dayanan şartları içeriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Christian Wulff, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerini başka bir boyuta taşıyacak yeni Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ortaya koyduğumuz bu yeni vizyona en üst seviyede katkı sağlayacak. İş birliğimizi farklı bir seviyeye taşıyacak Sayın Cumhurbaşkanı Wulff’a bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.