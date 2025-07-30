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Türkiye'de 19 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı

Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerini 6-12 derece aşarak 19 ilde 40 dereceyi geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Siirt’in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece ile rekor kırılırken, Mardin’in Nusaybin ilçesi 46 derece Şırnak’ın Cizre ilçesi 45,7 derece ölçüldü. Avrupa’dan daha yüksek seyreden sıcaklıklar, günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye'de 19 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre sıcaklıklar mevsim ortalamasının 6 ila 12 derece üzerine çıktı.

Bugün sabah 09:00 ile öğlen 13:00 saatleri arasında 19 ilde termometreler 40 dereceyi geçti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde "46,9 derece" olarak ölçüldü. Bu ilçeyi "46 derece" ile Mardin'in Nusaybin ilçesi ve "45,7 derece" ile Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti.

Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek sıcaklıkların yaşandığı Türkiye'de, aşırı sıcaklar vatandaşları zorluyor.

Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı iller ve ilçeler şöyle:

• Adıyaman, Kahta: 43,9°C

• Ankara, Kalecik: 40°C

• Batman, Kozluk: 45,1°C

• Çorum, Kargı: 40,9°C

• Diyarbakır, Sur: 45°C

• Elazığ, Palu: 41,3°C

• Erzincan, Merkez: 42,2°C

• Gaziantep, Karkamış: 44°C

• Gümüşhane, Merkez: 40°C

• Iğdır, Aralık: 40,1°C

• Kırıkkale, Delice: 40°C

• Kilis, Elbeyli: 40,2°C

• Malatya, Doğanyol: 42,4°C

• Mardin, Nusaybin: 46°C

• Siirt, Kurtalan: 46,9°C

• Şanlıurfa, Ceylanpınar: 45,2°C

• Şırnak, Cizre: 45,7°C

• Tunceli, Merkez: 40,3°C

• Yozgat, Yerköy: 40,9°C

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