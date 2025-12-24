Türkiye'de 2025'te 152 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Türk makamları bu yıl 42 bin 202'si Afganistan, 21 bin 117'si Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 152 bin 331 düzensiz göçmen ile 10 bin 883 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 18 Aralık itibarı ile yakalanan düzensiz göçmenler arasında ilk 10 menşe ülke sırasıyla Afganistan, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Fas, Irak, Mısır, Sudan ve Yemen oldu.

Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısında 2014'ten sonra hızlı artış görüldü.

2014'te 58 bin 647 düzensiz göçmen yakalanırken, 2015'te bu sayı 146 bin 485'e, 2018'te 268 bin 3'e, 2019'da 454 bin 662'ye yükseldi. 2020'de 122 bin 302'e inen düzensiz göçmen sayısı sonraki yıllarda artarak, 2022'de 285 bin 27, 2023'te 254 bin 8, 2024'te ise radikal bir düşüşle 22 bin 831 olarak kayıtlara geçti.

Afganistan, Suriye ve Özbekistan başı çekiyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, bu yıl yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruğuna göre sayıları şöyle; Afganistan 42 bin 202, Suriye 21 bin 117, Özbekistan 13 bin 30, Türkmenistan 10 bin 467, İran 8 bin 893, Fas 7 bin 594, Irak 6 bin 666, Mısır 4 bin 985, Sudan 3 bin 114, Yemen 2 bin 782, diğer ülke uyruklu 31 bin 481.

11 bine yakın da kaçakçı yakalandı

Resmi verilere göre 18 Aralık itibarıyla bu yıl yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı da 10 bin 883 olarak kayıtlara geçti. Yakalanan göçmen kaçakçısı sayısında 2014'ten sonra hızlı artış görülüyor.

2014'te 1506 olan yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı 2015'te 4 bin 471'e, 2019'da ise 9 bin 102'ye yükseldi. Bu sayı 2023'te 10 bin 482, 2024'te 13 bin 601 oldu.