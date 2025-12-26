Türkiye, 2025 yılında yoğun bir yargı gündemi yaşadı.

Ekrem İmamoğlu’nun arasında bulunduğu CHP’li 11 belediye başkanı tutuklandı. CHP’nin 2023’teki olağan kurultayının iptali istemiyle açılan dava ise Ankara'daki mahkeme tarafından reddedildi.

Siyasi davaların yanı sıra Türkiye, Kartalkaya otel yangını, Fatih’teki otelde zehirlenen Böcek Ailesi, sanatçı Güllü'nün ölümü, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanması gibi olayları da yaşadı.

Peki, Türkiye'de 2026 yılında hangi davalar ve soruşturmalar görülecek? DW Türkçe'den Alican Uludağ derledi.

Yargının ana gündemi: Ekrem İmamoğlu

2026'da Ekrem İmamoğlu hakkında birçok dava görülecek.

Bunların en önemlisi, 9 Mart’ta ilk duruşması başlayacak olan "yolsuzluk ve rüşvet" iddiasıyla açılan dava olacak.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 105'i tutuklu 407 sanık hakkındaki davayı Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görecek. Suç örgütü kurmakla suçlanan İmamoğlu hakkında 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, İmamoğlu aleyhinde 15 gizli tanığın ifadesi delil olarak kullanılıyor.

İmamoğlu'nun diploma davası

İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun lisans diplomasını 18 Mart'ta iptal etmesine ilişkin kararına karşı açılan iptal davası ise 15 Ocak'ta İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülecek.

Bu davanın sonucu, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını doğrudan etkileyecek.

İmamoğlu'na yönelik "sahte diploma" kullandığı iddiasıyla "resmî belgede sahtecilik" suçundan açılan ceza davasına ise İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Şubat'ta devam edilecek.

İmamoğlu hakkında süren bir diğer dava ise İBB soruşturmasında görev yapan bir bilirkişiye yönelik açıklamaları nedeniyle "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla açılan dava.

Bu davanın bir sonraki duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Mart'ta görülecek.

"Ahmak davası" Yargıtay'da

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davada tehdit suçundan 2 ay 15 gün, kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası almıştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmişti. Bu davaların İstinaf aşamaları devam ediyor.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, "ahmak" davasında İmamoğlu'nu YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı zamanda siyasi yasak kararı da alınmıştı. Bu dava, halen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin önünde bekliyor. Daire kararı onarsa İmamoğlu, "siyasi yasaklı" hale gelecek.

İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yürütülen "kent uzlaşısı" soruşturması ise halen devam ediyor.

Tutuklu gazeteciler

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi,gazeteci Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanını tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Dava, İstinaf'a taşınacak.

Gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu ve Necati Özkan ile "casusluk" soruşturmasında tutuklanmıştı. Yanardağ'ın yargılanması 2026'da başlayacak.

Beşiktaş davası 27 Ocak'ta

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında açılan yolsuzluk davası, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Ocak'ta başlayacak.

Bu davada, itirafçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise davanın tutuksuz sanığı.

Muhitten Böcek iddianame bekliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet iddiasıyla 5 Temmuz'da tutuklandı.

Soruşturmada oğlu Gökhan Böcek de tutuklu.

Bu soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğu ve iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye gönderileceği belirtildi. 2026'da Muhittin Böcek hakim karşısına çıkacak.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de yargılamaları 2026'da devam edecek.

CHP kurultay davası istinafta

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti.

Bu karar, davayı açan Lütfi Savaş tarafından İstinaf'a taşındı. İstinafın kararı, CHP'yi doğrudan etkileyecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının görülmesine ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 13 Ocak'ta devam edilecek. Bu davada İmamoğlu da sanık.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava da İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atamıştı.

Davanın bir sonraki duruşması 27 Şubat'ta.

Tayfun Kahraman ve Can Atalay

Gezi Parkı davasına 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti.

Bu karar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygulanmadı.

Benzer şekilde TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararı da Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından yerine getirilmedi.

Gezi Parkı davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 2026'da ne yapacağı yine yakından takip edilecek konuların başında geliyor.

Cezaevinde olan Osman Kavala da AİHM'in verdiği ihlal kararının uygulanmasını bekliyor.

Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi?

Kobani davasına 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararı üzerine avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne tahliye başvurusunda bulunmuştu.

İstinaftan Demirtaş ile ilgili karar bekleniyor.

Yeni çözüm süreci kapsamında İmralı'da hükümlü bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözünü ettiği “umut hakkı”nın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de 2026'da belli olacak.

"Kara para" dosyaları

Habertürk'e kayyum atanmasına neden olan Can Holding, GAİN Medya, elektronik ödeme kuruluşu Papara, eski Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'a ait Pozitifbank, Payfix'e yapılan kara para operasyonları da 2026'da yakından takip edilecek.

Avukat Rezan Epöztemir ve eski savcı Cengiz Çallı'nın tutuklu yargılandığı "rüşvet" davası da Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde sürecek.

Futbolda bahis skandalı soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

Operasyonların ilk dalgasında ise arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve hakemlerin bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlülere uyuşturucu operasyonunda ise uyuşturucu kullandıkları tespit edilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 Ekim'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

18 Aralık'ta ise Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

2026'da Türkiye'nin yakından takip edeceği dosyaların başında bu soruşturma yer alıyor.

Kartalkaya davası

21 Ocak 2025 tarihinde Bolu'nun kış turizm merkezi Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 34'ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, arasında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 11 kişi olası kastla öldürme suçundan 34'er kez müebbet ve 1096'şar yıl 4'er ay hapis cezasına mahkûm etmişti. Diğer sanıklar da çeşitli sürelerde hapis cezası aldı.

Bu davanın İstinaf aşaması devam edecek.

Diğer yandan arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç.'nin de bulunduğu 9 bakanlık personeli hakkındaki soruşturma da devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişiler hakkında yurt dışı çıkış yasağı aldırmıştı.

Dilovası yangını

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik'te 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 16 kişi hakkında dava açıldı.

Dört şirket yetkilisi hakkında 7 kez olası kastla öldürme ve 3 kez mala zarar suçlaması yöneltildi. Kaçak olan işyerinin hiçbir iş güvenliği önlemi almadığı ve işçileri sigortasız çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.

Dilovası Belediyesi yetkilileri hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken Aslan Apartmanı'nda Bilir ailesinden 4 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sürüyor.

Böcek Ailesi'nin ölümü

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde dört kişilik Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında otel sahibi ve iki çalışanı, ilaçlama şirketinin sahibi ile iki çalışanı olmak üzere 6 kişi tutuklanmıştı.

Adli Tıp, ailenin otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiğine karar vermişti. Bu soruşturmanın sonunda da dava açılması bekleniyor.

Güllü'nün ölümündeki düğüm çözülecek mi?

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ise Yalova'da sürüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini pencereden aşağı ittiği gerekçesiyle 13 Aralık'ta tutuklandı.

Narin Güran için gözler Yargıtay'da

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davada annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cesedi dere yatağına gömdüğü iddia edilen Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu davanın Yargıtay incelemesi de 2026'da belli olacak.

Sinan Ateş cinayeti

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu davanın Yargıtay incelemesi de sürüyor.