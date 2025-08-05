Türkiye’de 24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı: Kurtalan 45,3 dereceyle zirvede
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde bugün 24 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Termometrelerin en yüksek değeri gösterdiği yer ise Siirt’in Kurtalan ilçesi oldu: 45,3°C.
İHA
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Batıda normaller, doğuda rekorlar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu hafta sıcaklıklar batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek. Özellikle doğu ve güneydoğu illerinde sıcaklıklar 45 dereceye yaklaştı, bazı ilçelerde bu sınır aşıldı.
Türkiye’nin en sıcak noktaları
Bugün hava sıcaklığının 40°C’nin üzerine çıktığı il ve ilçeler şöyle sıralandı:
|İl / İlçe
|Sıcaklık (°C)
|Siirt, Kurtalan
|45,3
|Şırnak, Cizre
|44,7
|Batman, Hasankeyf
|43,5
|Diyarbakır, Silvan
|43,5
|Mardin, Dargeçit
|43,2
|Gaziantep, Araban
|42,7
|Eskişehir, Sarıcakaya
|42,4
|Adıyaman, Besni
|42,1
|Şanlıurfa, Birecik
|41,5
|Bingöl, Genç
|41,4
|Elazığ, Keban
|41,4
|Aydın, Karpuzlu
|41,3
|Malatya, Doğanyol
|41,2
|Karabük, Merkez
|41,1
|Karaman, Merkez
|40,7
|Manisa, Saruhanlı
|40,4
|Tunceli, Merkez
|40,4
|Kahramanmaraş, Pazarcık
|40,3
|Ağrı, Merkez
|40,2
|Hatay, Kırıkhan
|40,2
|Iğdır, Aralık
|40
|İzmir, Tire
|40
|Mersin, Mut
|40
|Van, Çatak
|40
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