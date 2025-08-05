Türkiye’de 24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı: Kurtalan 45,3 dereceyle zirvede

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Batıda normaller, doğuda rekorlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu hafta sıcaklıklar batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek. Özellikle doğu ve güneydoğu illerinde sıcaklıklar 45 dereceye yaklaştı, bazı ilçelerde bu sınır aşıldı.

Türkiye’nin en sıcak noktaları

Bugün hava sıcaklığının 40°C’nin üzerine çıktığı il ve ilçeler şöyle sıralandı: