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Türkiye’de 24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı: Kurtalan 45,3 dereceyle zirvede

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde bugün 24 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Termometrelerin en yüksek değeri gösterdiği yer ise Siirt’in Kurtalan ilçesi oldu: 45,3°C.

Haber Merkezi
İHA
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Türkiye’de 24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı: Kurtalan 45,3 dereceyle zirvede
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Batıda normaller, doğuda rekorlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu hafta sıcaklıklar batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek. Özellikle doğu ve güneydoğu illerinde sıcaklıklar 45 dereceye yaklaştı, bazı ilçelerde bu sınır aşıldı.

Türkiye’nin en sıcak noktaları

Bugün hava sıcaklığının 40°C’nin üzerine çıktığı il ve ilçeler şöyle sıralandı:

İl / İlçe Sıcaklık (°C)
Siirt, Kurtalan 45,3
Şırnak, Cizre 44,7
Batman, Hasankeyf 43,5
Diyarbakır, Silvan 43,5
Mardin, Dargeçit 43,2
Gaziantep, Araban 42,7
Eskişehir, Sarıcakaya 42,4
Adıyaman, Besni 42,1
Şanlıurfa, Birecik 41,5
Bingöl, Genç 41,4
Elazığ, Keban 41,4
Aydın, Karpuzlu 41,3
Malatya, Doğanyol 41,2
Karabük, Merkez 41,1
Karaman, Merkez 40,7
Manisa, Saruhanlı 40,4
Tunceli, Merkez 40,4
Kahramanmaraş, Pazarcık 40,3
Ağrı, Merkez 40,2
Hatay, Kırıkhan 40,2
Iğdır, Aralık 40
İzmir, Tire 40
Mersin, Mut 40
Van, Çatak 40
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