Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki hastane katliamı ile ilgili, “Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıklayarak, “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 13. güne girerken bölgede can kaybı, yaralı sayısı ve yıkım artarak devam ediyor.



İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ın operasyonuna cevap olarak Gazze'ye başlattığı saldırının şiddeti gün geçtikçe artarak devam ederken dün akşam bir hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

Türkiye 3 gün milli yasta

Türkiye, İsrail’in Gazze’de bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle 3 gün milli yas ilan etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini açıklamıştı.



AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, “Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.