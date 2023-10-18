Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilecek

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 12. günde de sürerken bölgede can kaybı, yaralı sayısı ve yıkım artarak devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ın operasyonuna cevap olarak Gazze'ye başlattığı saldırının şiddeti gün geçtikçe artarak devam ederken dün akşam bir hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

Gazze için 3 gün milli yas ilan edilecek

Türkiye, İsrail’in Gazze’de bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle 3 gün milli yas ilan etme kararı aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini bildirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, bugün içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edileceğini belirterek, “Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum.” dedi.