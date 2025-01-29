‘Türkiye’de 7.9’luk deprem oldu’ yalanı ortalığı karıştırdı! Video binlerce kez paylaşıldı

‘Türkiye’de 7.9’luk deprem oldu’ isimli sahte video sosyal medyayı karıştırdı. Facebook'ta paylaşılan bir videoda, Türkiye’de 2025 yılında 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu yalanı ortaya atıldı. Fransız haber ajansı AFP, bu iddiaları araştırmak için harekete geçti ancak sahte içerikler TikTok başta olmak üzere sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Kullancılar "Türkiye için dua edin" yazdı.

Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde deprem yalanı

Facebook'ta Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğuna ilişkin sahte bir video yayıldı.

AFP Fact Check, videoda Ocak 2023'te Dubai'de meydana gelen bir fırtınanın görüntülerinin ve aynı yıl ve ayda Gazze'de bir caminin değiştirilmiş görüntüsünün yer aldığını tespit etti.

Facebook'ta yayınlanan videoda “2025 Türkiye için dua edin” ve “7.9 deprem” yazılı bir metin yer alıyor. Gönderi 16 Ocak 2025 tarihinde yayınlandığından bu yana 6 bin 200'den fazla kez paylaşıldı Klip, iki bölümden oluşan görüntülerin bir derlemesinden oluşuyor.

İlkinde binaların önündeki insanlar görülüyor; bir adam cep telefonuyla fotoğraf çekerken bir diğeri diz çöküp ellerini dua etmek için kaldırıyor. İkincisinde ise bir caminin üzerinde dua eden eller şeklinde bir bulut görülüyor.

17 saniyelik video binlerce etkileşim aldı

Haberler doğru olmamasına rağmen binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

AFP Fact Check, videodaki ana kareleri araştırdı. Arama sonuçları, klibin iki farklı görüntü bölümünden oluştuğunu ortaya çıkardı.

Renkli camları olan büyük bir binanın önünde dua eden bir adamı gösteren ilk bölüm, Ocak 2023'te yayınlanan 17 saniyelik bir TikTok videosundan geliyor. Ancak video başlığında konumdan bahsedilmiyor.

Görüntülerde yaklaşmakta olan büyük bir fırtınadan kaçmaya çalışan insanlar görülüyor. Bu videodan üç saniye, olayla alakası olmayan Türkiye ile ilişkilendirilen klipte kullanılmış.

AFP Fact Check, binanın yerini belirlemek için tersine görsel araması yaptı ve bu fotoğraflarda yapı Dubai'deki Zam Zam Tower olarak tanımlanıyor. (NTV)