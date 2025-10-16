Türkiye'de bulunan nadir toprak elementleri neler? İşte çıkarıldıkları bölgeler

Nadir toprak elementlerinin başında lantan, seryum, praseodim, neodim, samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, iterbiyum ve itriyum geliyor. Bu elementler çeşitli sanayi alanlarında kritik roller üstleniyor.

En büyük rezerv Eskişehir Beylikova’da

Türkiye genelinde önemli nadir toprak elementi rezervlerine sahip sahaların başında Eskişehir’in Beylikova ilçesi geliyor. Yaklaşık 694 milyon tonluk rezervle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük nadir toprak elementi kaynağı olarak öne çıkan bu bölgede, özellikle lantan, seryum, neodim ve praseodim açısından zengin yataklar bulunuyor.

Diğer tespit edilen sahalar

Sputnik'in aktardığına göre Beylikova dışında, Malatya’nın Kuluncak ilçesi, Manisa’nın Kula ilçesi ve Isparta’nın Aksu-Sütçüler bölgesinde de farklı oranlarda nadir toprak elementleri tespit edildi. Bu sahalar, ülke genelindeki stratejik maden potansiyelini ortaya koyuyor.

Teknoloji ve savunma sanayisinde kullanılıyor

Nadir toprak elementleri, elektronik sektöründe ekran, mıknatıs ve batarya üretiminde; savunma sanayisinde radar ve füze sistemlerinde; enerji alanında ise rüzgar türbinleri ile elektrikli araç motorlarında kullanılıyor. Bu çok yönlü kullanım alanları, söz konusu elementlerin stratejik değerini artırıyor.