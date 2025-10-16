Türkiye'de bulunan nadir toprak elementleri neler? İşte çıkarıldıkları bölgeler
Türkiye, yüksek teknoloji üretiminde giderek önem kazanan nadir toprak elementleri bakımından dünyanın dikkat çeken ülkeleri arasında yer alıyor. Peki, 'nadir' olarak tanımlanan bu elementler neler ve Türkiye'de nerede bulunuyor?
Nadir toprak elementlerinin başında lantan, seryum, praseodim, neodim, samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, iterbiyum ve itriyum geliyor. Bu elementler çeşitli sanayi alanlarında kritik roller üstleniyor.
En büyük rezerv Eskişehir Beylikova’da
Türkiye genelinde önemli nadir toprak elementi rezervlerine sahip sahaların başında Eskişehir’in Beylikova ilçesi geliyor. Yaklaşık 694 milyon tonluk rezervle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük nadir toprak elementi kaynağı olarak öne çıkan bu bölgede, özellikle lantan, seryum, neodim ve praseodim açısından zengin yataklar bulunuyor.
Diğer tespit edilen sahalar
Sputnik'in aktardığına göre Beylikova dışında, Malatya’nın Kuluncak ilçesi, Manisa’nın Kula ilçesi ve Isparta’nın Aksu-Sütçüler bölgesinde de farklı oranlarda nadir toprak elementleri tespit edildi. Bu sahalar, ülke genelindeki stratejik maden potansiyelini ortaya koyuyor.
Teknoloji ve savunma sanayisinde kullanılıyor
Nadir toprak elementleri, elektronik sektöründe ekran, mıknatıs ve batarya üretiminde; savunma sanayisinde radar ve füze sistemlerinde; enerji alanında ise rüzgar türbinleri ile elektrikli araç motorlarında kullanılıyor. Bu çok yönlü kullanım alanları, söz konusu elementlerin stratejik değerini artırıyor.