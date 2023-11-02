'Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı değil 60'ı asgari ücretli'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2024 bütçe teklifi görüşülüyor.

İYİ Parti Grubu adına Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu söz aldı.

Türkoğlu, konuşmasında şunları kaydetti: "Lafı hiç eğip bükmeden söylemek isterim maalesef çalışma hayatının bütün dengelerini altüst ettiniz. Sayenizde piyasada ücret dengesi kalmadı. Asgari ücret neredeyse memlekette temel, yaygın ücret halini aldı. Yani asgari ücretteki artış, diğer ücret kademelerine yansımadığı için yeni işe başlayanla kıdemlinin, nitelikli ile niteliksizin herhangi bir farkı kalmadı. Çalışma barışı da bozuldu.

Sizin yaptığınız bütün işler, günübirlik politikalarla oluşturulan, geleceği düşünülmeden yapılan işler Sayın Bakan. Asgari ücretten bildirilen çalışanların SGK istatistiklerine göre yüzde 40 olduğunu biliyorum ancak gelin görün ki gerçek veri, sistemdeki asgari ücretin yüzde 25’i oranında daha fazla ve neredeyse memlekette çalışanların yüzde 60’ı asgari ücretle çalışmakta. Şöyle yapıyorsunuz: Eğer kişi, bir saat fazla mesaisi varsa, bir gün fazla çalıştıysa, bir lira o ay asgari ücretten fazla gelir elde ettiyse onu istatistiğin dışında tutuyorlar. Gerçek rakam Türkiye’de çalışanların yüzde 60’ı asgari ücretle çalışıyor.

"Sayın Bakan, odacısı Metehan Karakuş’u daire başkanı yapmış"

Bir tık üstü diyelim. O da yine açlık sınırın altında kalmak kaydıyla, o da neredeyse yüzde 70’lerin üzerine çıkmış. Bugün ihtiyacını ne ise onu yapıyor ve yaptığınızın nelere etki ettiğini inanın hesap etmiyorsunuz. Eskiden bu hesapları liyakatli bürokratlar, tecrübeli bürokratlar yapar ve siyasetçilere sunardı. Şimdi tabii liyakatli bürokrat da kalmadığı için bu imkan da ortadan kalktı. Daha yeni basına yansıdı. Sayın Bakan odacısı Metehan Karakuş’u daire başkanı yapmış. Eski vekiliniz Cemal Taşar da durur mu? O da istisnai memurluktan göreve başlayan 25 yaşındaki oğlu Muhammed Harun Taşar’ı SGK Emeklilik Daire Başkanlığı’na daire başkanı yapmış.

"Kamu zararı 1,5 katrilyon olacak"

SGK’yı batırdınız. Gelecek yılki bütçe transferi yani kamu zararı, 1,5 katrilyon olacak. Bu sizce kara delik değil de nedir? Bununla ilgili bir tedbir alıyor musunuz? Kurumu çökerttiniz, elini kolunu bağladınız. Ben merak ediyorum kurumun alacaklarını tahsil edebiliyor musunuz? Özellikle kurumun belediyelerden ve diğer iş yerlerinden alacağı ne kadar?

EYT konusu

EYT konusunda sürekli gelgitler yaşandı. Hala sonuçlanmayan 200 bine yakın aylık bağlanma sorunu var. İşin başında bu işi bir ayda bitireceğiz demiştiniz fakat üzerinden geçti 7-8 ay fakat sorunlar var.” (ANKA)