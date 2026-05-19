Türkiye'de cezaevi doluluk oranı yüzde 131'e ulaştı

Avrupa Konseyi adına Lozan Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Konsey üyeleri Türkiye ile Fransa'nın cezaevleri en kalabalık olan ülkeler olduğunu ortaya koydu.

2025 yılının başına ait verilere göre, her iki ülkede cezaevlerindeki doluluk oranı yüzde 131. Ancak Fransız yetkililer, o tarihten bugüne ülkede durumun daha da kötüye gittiğini ve Nisan 2026 itibarıyla cezaevlerindeki doluluk oranının yüzde 139,1'e yükseldiğini bildiriyor.

Araştırma için verilerini Lozan Üniversitesi ile paylaşan 51 cezaevi idaresinden 14'ünde mahkum sayısının, mevcut kapasitenin üstünde olduğu belirtildi.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Fransa ve Türkiye'nin ardından üçüncü sırada Hırvatistan (her 100 kişilik kapasiteye 123 mahkum), ardından İtalya (121), Malta (118), Kıbrıs Cumhuriyeti (117), Macaristan (115), Belçika (114) ve İrlanda (112) geliyor.

Cezaevlerinde doluluk oranı en düşük ülkeler ise Ukrayna (50), İspanya (77) ve Almanya (80) olarak sıralanıyor.

En çok hapis cezası Türkiye'de

Avrupa Konseyi'ne üye 46 ülke içinde en fazla hapis cezası uygulayan ülke de 100 bin kişiye 458 mahkum ile Türkiye oldu.

İkinci sıradaki Azerbaycan'da bu sayı 271, üçüncü sıradaki Moldova'da ise 245 olarak belirlendi.

Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında geçen bir yıllık sürede mahkumların en fazla artış gösterdiği ülke de yüzde 29 ile Türkiye oldu. Türkiye'yi bu alanda yüzde 22'lik artışla Karadağ ve yüzde 20'lik artışla Lüksemburg takip etti.

Aynı süre zarfında mahkum sayısının en çok azaldığı ülke ise yüzde 18'lik düşüş ile Ukrayna olarak kaydedildi. Ukrayna'yı da yüzde 16 ile Slovakya ve yüzde 11 ile Gürcistan izledi.

31 Ocak 2025 itibarıyla, araştırma kapsamındaki Avrupa Konseyi üyesi tüm ülkelerde toplam 1,1 milyonun üzerinde mahkum bulunuyor. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 8,5'lik bir artış anlamına geliyor.

Rapora göre, kadın mahkumların oranı da Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında yüzde 4,8'den yüzde 5,2'ye yükselmiş durumda.