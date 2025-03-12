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Türkiye'de de oldukça popüler: O krem piyasadan toplatıyor

L'Oréal, La Roche-Posay markası altında satılan ünlü kremini içerdikleri benzoil pereksit nedeniyle ABD'de toplatma kararı aldı. Toplatma kararı alınan krem Türkiye'de de en çok satan kremler arasında yer alıyor.

Haber Merkezi
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Türkiye'de de oldukça popüler: O krem piyasadan toplatıyor
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Fransa merkezli kozmetik devi L'Oréal, içeriğinde bulunan bir madde nedeniyle "Duo Akne Leke Tedavisi" kremi için piyasadan toplama kararı aldı.

La Roche-Posay markası altında satılan bu üründe benzoil peroksit yer alıyor ve belirli koşullar altında, örneğin yüksek sıcaklıklar veya UV ışınları gibi faktörlere maruz kaldığında, bu bileşen kanserojen özellik gösteren benzene dönüşebilir. Krem, belirli koşullar altında zararlı bir maddeye dönüşme riski taşıyor.

Türkiye'de de popüler

La Roche-Posay’den yapılan açıklamada ise söz konusu ürün partisinin içeriğinde yalnızca çok düşük seviyelerde benzen bulunduğu ifade edildi.

Türkiye'de de oldukça popüler olan L'Oréal, aynı zamanda ABD'de "Acne Spot Treatment" kremlerini de toplama kararı almış bulunuyor.

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