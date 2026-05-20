Türkiye'de en erken ve en geç evlenen şehirler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye’de evlilik yaşlarına ilişkin dikkat çeken farklılıkları ortaya koydu.

Türkiye genelinde ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 26, erkeklerde ise 28,5 seviyesinde hesaplandı.

Ancak iller bazında bakıldığında evlilik yaşlarında önemli farklılıklar görüldü.

En geç evlenen il Tunceli

Verilere göre Türkiye’de kadın ve erkeklerin en geç evlendiği il Tunceli oldu.

Tunceli’de kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 29,6, erkeklerin ise 32,4 olarak kaydedildi.

Rize ikinci sırada yer aldı. Rize’de kadınların ortalama 27,4, erkeklerin ise 29,9 yaşında evlendiği belirlendi.

Muğla ise kadınlarda 26,8, erkeklerde 29,7 yaş ortalamasıyla üçüncü sırada yer aldı.

En erken evlenen iller Ağrı ve Şanlıurfa

TÜİK verilerine göre bazı şehirlerde ise evlilik yaşının Türkiye ortalamasının belirgin şekilde altında olduğu görüldü.

Kadınlarda en erken evlenilen il Ağrı oldu. Ağrı’da kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 23,8 olarak kaydedildi.

Muş ve Gaziantep ise 24,1 yaş ortalamasıyla Ağrı’yı takip etti.

Erkeklerde ise en erken evlenilen il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’da erkeklerin ortalama ilk evlenme yaşı 26,4 olarak ölçüldü.

Gaziantep 26,9 yaş ortalamasıyla ikinci sırada yer alırken Ağrı 27,5 yaş ortalamasıyla üçüncü sıraya yerleşti.

Evlilik hızında zirvede Gaziantep var

Bin kişi başına düşen evlilik sayısını gösteren kaba evlenme hızında ise Gaziantep ilk sırada yer aldı.

Gaziantep’te kaba evlenme hızı binde 7,76 olarak hesaplandı.

Gaziantep’i Osmaniye binde 7,68 ile, Şanlıurfa ise binde 7,50 ile takip etti.

Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Aksaray ve Konya da evlilik hızının yüksek olduğu şehirler arasında yer aldı.

Boşanma oranı en düşük il Mardin oldu

Boşanma hızının en düşük olduğu iller ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştı.

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken, en düşük boşanma oranı Mardin’de kaydedildi.

Mardin’i Bayburt, Bingöl ve Batman takip etti.