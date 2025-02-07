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Türkiye'de en fazla boşanmanın yaşandığı il belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, boşanmış bireylerin oranı Türkiye genelinde yüzde 5'e ulaştı. Boşanmanın en yaygın olduğu iller ise İzmir, Muğla ve Antalya olarak belirlendi. Ayrıca, bekar bireylerin oranının en fazla olduğu il ise Hakkari oldu.

Haber Merkezi
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Türkiye'de en fazla boşanmanın yaşandığı il belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yıl nüfus verilerine göre Türkiye'de boşanma oranı arttı. Yetişkin nüfus içinde boşanmış kişi oranı 2014 yılında yüzde 3'ken 2024 yılında yüzde 5 e yükseldi.

İzmir'i Muğla, Antalya ve Aydın takip ediyor

Nüfusa oranla en çok boşanmış kişinin bulunduğu il yüzde 8,09 ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya, yüzde 6,77 ile Aydın izledi.

Hiç evlenmemiş kişilerin oranı ülke genelinde ortalama yüzde 29 olarak kayda geçti. Hiç evlenmeyenlerin oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 45 ile Hakkari, yüzde 44 ile Şırnak ve yüzde 39 Siirt olarak kayda geçti. Toplam 20 şehirde hiç evlenmemiş kişilerin oranı yüzde 30'u aştı.

Hakkari'de boşanma düşük

Hakkari, aynı zamanda boşanmış kişilerin oranının en düşük olduğu il olarak kayda geçti. 13 ilde boşanmış kişilerin oranı yüzde 2'nin altında bulunuyor.

Kadınların oranı fazla

Cinsiyete göre bakıldığında kadınların boşanma oranı erkeklerden daha yüksekken evli sayısında ise erkekler önde. Hiç evlenmeyenlerin sayısına bakıldığında da erkeklerin oranının daha yüksek olduğu kayda geçti.

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