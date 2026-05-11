Türkiye'de en yaygın isimler belli oldu: İşte zirveyi bırakmayanlar

Türkiye'de 2024'te en yaygın kullanılan soyadı "Yılmaz", erkek ismi "Mehmet", kadın ismi ise "Fatma" olurken, söz konusu isimler ve soyadı, 2025'te de zirvedeki yerini korudu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılında "Yılmaz" soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 177 bin 896 olarak kayıtlara geçti. Soyadı "Kaya" olanların sayısı 899 bin 722, "Demir" soyadlıların sayısı ise 876 bin 934 kişi olarak tespit edildi.

Diğer yaygın kullanılan 7 soyadı ve bu soyadlarını kullanan kişi sayısı ise şöyle:

"Çelik 717 bin 655 kişi, Yıldız 697 bin 80 kişi, Şahin 688 bin 214 kişi, Yıldırım 666 bin 723 kişi, Öztürk 586 bin 831 kişi, Aydın 581 bin 387 kişi, Özdemir 556 bin 378 kişi."

Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.

En çok kullanılan erkek isimleri

Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında, "Mehmet" ismi 1 milyon 271 bin 896 kişiyle listenin başında yer aldı. Bu ismi, 1 milyon 57 bin 634 kişiyle "Mustafa" ve 857 bin 105 kişiyle "Ahmet" takip etti.

Ayrıca, "Ali" ismi 736 bin 478 kişi tarafından kullanılırken, "Hüseyin" ve "Hasan" isimleri sırasıyla 571 bin 822 ve 531 bin 386 kişiyle öne çıktı.

Listenin devamında "Murat" 527 bin 648, "Yusuf" 526 bin 127, "İbrahim" 505 bin 52 ve "İsmail" de 434 bin 992 kişiyle en yaygın isimler arasında yer aldı.

Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de öne çıkarken, Metin en yaygın kullanılan 30'uncu isim olarak listede bulunuyor.

En çok kullanılan kadın isimleri

Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise "Fatma" oldu. Bu isme sahip 1 milyon 152 bin 158 kişi bulunuyor. Bu ismi, 906 bin 873 kişinin taşıdığı "Ayşe", 776 bin 708 kişiyle "Emine" izledi.

Bunun yanı sıra "Hatice" ismi 709 bin 426 kişi tarafından, "Zeynep" ismi 707 bin 953 kişi tarafından kullanılıyor.

"Elif" adını taşıyanların sayısı 556 bin 208 olarak kayıtlara geçerken, "Meryem", "Merve", "Zehra" ve "Esra" isimleri sırasıyla 320 bin 576, 293 bin 380, 268 bin 716 ve 248 bin 211 kişiyle en yaygın isimler arasında bulunuyor.

Sıralamada, Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Kübra, Sultan, Dilek, Leyla ve Rabia isimlerini kullananların sayısı da dikkati çekti.

"Mehmet" ve "Fatma" isimlerinde düşüş

İstatistiklere göre, 2018'de Türkiye'de 1 milyon 361 bin 958 olan "Mehmet" ismini taşıyanların sayısı, her yıl kademeli olarak azalarak 2025'te 1 milyon 271 bin 896'ya geriledi. Bu 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90 bin 62 kişilik düşüş yaşandı.

Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan "Fatma" isminde de gözlendi.

Kayıtlara göre, 2018'de 1 milyon 235 bin 828 kişinin taşıdığı Fatma ismi, 2025'e gelindiğinde 1 milyon 152 bin 158'e düştü. Bu isimdeki düşüş ise 83 bin 670 kişi olarak tespit edildi.

İsimlerde yaşanan bu niceliksel düşüşün aksine, Türkiye'nin en yaygın soyadı olan "Yılmaz" sayısındaki istikrarlı artış dikkati çekti.

Verilere göre, 2018'de 1 milyon 134 bin 443 kişinin taşıdığı "Yılmaz" soyadı, aradan geçen sürede 43 bin 453 kişi artarak 2025'te 1 milyon 177 bin 896'ya ulaştı.