Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin üye sayısı açıklandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerle ilgili kayıtları güncelledi. Buna göre Türkiye'de 189 siyasi parti faaliyet gösteriyor. 11 milyon 709 bin 913 üye ile ilk sırada bulunan AKP'yi, 1 milyon 879 bin 973 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 501 bin 122, İYİ Parti'nin 385 bin 25, DEM Parti'nin 17 bin 60, Saadet Partisinin 374 bin 724 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah 703 bin, HDP 3 bin 593 üye

Yeniden Refah Partisinin üye sayısı 703 bin 85 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Partinin 302 bin 852, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 123 bin 338, Büyük Birlik Partisinin ise 115 bin 49 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesi'nde tamamen kapatılması istemiyle davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı ise 3 bin 593.

Siyasi partilerin üye sayıları, her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncellenerek ilan ediliyor.