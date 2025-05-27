Türkiye'de her dört kişiden biri icralık: Dosya sayısı 4 milyonu aştı

2025 yılının ilk beş ayında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 4 milyon 24 bine ulaştı. UYAP verilerine göre, son bir yılda icraya intikal eden dosya sayısı 1,5 milyon arttı. Türkiye’de her dört kişiden biri borcunu ödeyemediği için icralık duruma düştü.

"Katlanan refah değil, borç, zam ve vergi oldu"

Sözcü gazetesinin aktardığı bilgilere göre, borç krizi derinleşirken CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ekonomik tabloya sert tepki gösterdi. “Bu düzen halkın değil, sarayın düzeni” diyen Kış, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş sürecinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti: “Başkanlık gelecek, her şey düzelecek dediler; olan vatandaşa oldu. Katlanan refah değil, borç, zam ve vergi oldu.”

56 milyar liralık artış yaşandı

Kış’ın açıklamasına göre, yalnızca bu yıl başından itibaren bireysel borçlardan dolayı icra takibine alınan dosyalarda 56 milyar liralık artış yaşandı. Vatandaşların kredi kartı harcamalarının artık lüks değil, temel ihtiyaçlar için yapıldığını söyleyen Kış, “Kredi kartı borcu ödenemeyen bir ayrıcalık değil, mutfak harcamasına dönüştü” ifadelerini kullandı.

Artan borçluluk oranları ve icra dosyalarındaki patlama, Türkiye’de ekonomik kırılganlığın toplumsal yansımalarını bir kez daha gözler önüne serdi.