Türkiye'de ilk: E-Ticaret Esnaf Odası kurulacak

Küresel e-Ticaret hacminin 6 trilyon doları aştığı tahmin edilirken, E-Ticaret’in giderek yaygınlaştığı Türkiye’de de sektör paydaşları bu konudaki çalışmalarına hız verdi.

E-Ticaret İşveren Sendikası (ETİS) Başkanı Erdem Yanık, Türkiye’nin ilk E-Ticaret Esnaf Odasının kurulabilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Bu sektörde faaliyet gösteren esnafların ortak problemlerini çözecek"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre internet alışverişlerinin güçlü etkisiyle e-Ticaret’in giderek büyüdüğüne dikkat çeken ETİS Başkanı Erdem Yanık “2023’te küresel perakende e-Ticaret satışlarının tutarı 5,8 trilyon dolar olurken, bu hacmin 2024’te 6,3 trilyon doları ve 2027’ye kadar da 8 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye’de ise e-Ticaret hacmi, 2023’te 1,85 trilyon lirayı bulmuştu. Türkiye’deki hacmin 2024’te 3,4 trilyon lirayı aşması bekleniyor.

Türkiye’deki e-Ticaret hacmi giderek artarken, bu sektörde faaliyet gösteren esnafların ortak problemlerini çözecek, sektördeki yenilikleri ve fırsatları esnafın hizmetine sunacak bir yapı oluşturacağız. Türkiye’nin ilk E-Ticaret Esnaf Odasını kurmaktaki amacımız; e-Ticaret alanında faaliyet gösteren esnafları bir araya getirmek ve atacağımız adımlarla Türkiye’nin bu alandaki ticaret hacmini daha da artırmak” dedi.