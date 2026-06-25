Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen “Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

"Türkiye’de 3,6 milyon yabancı yasal olarak bulunuyor"

Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunduğunu belirterek, bu kişilerin 2 milyon 264 bin 983'ünün geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu açıkladı.

2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü ifade eden Çiftçi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin sınırlarda, şehirlerde ve "Mavi Vatan"da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

“Sınırlarımız İHA’lar, termal kameralar ve güvenlik duvarlarıyla 7/24 korunuyor”

Sınır güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, bugüne kadar bin 329 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını, 110 kilometrelik bölümde ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Çiftçi, sınırların elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri, gözetleme araçları ve insansız hava araçlarıyla gece gündüz korunduğunu belirtti.

Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da 4 bin 500 kilometrelik kıyı şeridinde 323 yüzen unsur ve 23 hava aracıyla görev yaptığını kaydetti.

"Afetzedelere 175 milyar lira kaynak aktarıldı"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Çiftçi, düzenlenen kampanyalarda yaklaşık 147 milyar 735 milyon lira bağış toplandığını ve bu kaynağın 137 milyar lirasının kullanıldığını açıkladı.

Çiftçi, kira destek ödemeleri, destek ödemeleri, taşınma yardımları ve vefat edenlerin yakınlarına yapılan yardımlar dahil olmak üzere afetzedelere yaklaşık 175 milyar lira kaynak aktarıldığını ifade etti.

"Gazze’ye 109 bin ton insani yardım gönderildi”

AFAD'ın yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirten Çiftçi, bugüne kadar 5 kıtada 84 ülke ve topluluğa insani yardım ulaştırıldığını söyledi.

Filistin'e de toplam 109 bin 332 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini açıklayan Çiftçi, İsrail yönetiminin yardımları engellemesine rağmen Gazze'nin ve Filistinlilerin yalnız bırakılmayacağını duyurdu.