Türkiye'de maaşların yüzde 69,1'i emeklilikte korunuyor

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Emeklilik döneminde çalışırken kazanılan gelirin ne kadarının korunabildiği ülkelerin emeklilik sistemleri arasındaki önemli farkları ortaya koyuyor. Visual Capitalist, OECD verilerini kullanarak 38 ülkenin brüt emekli aylığı ikame oranlarını sıraladı.

Türkiye, listede yüzde 69,1 oranıyla 11. sırada bulunuyor. Böylece Türkiye'de ortalama gelir elde eden bir çalışanın emeklilikte alacağı brüt emekli geliri, çalışma dönemindeki kazancının yaklaşık yüzde 69'unu karşılıyor. OECD ülkelerinin ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde.

Türkiye birçok gelişmiş ekonomiyi geride bıraktı

Türkiye'nin yüzde 69,1'lik oranı, Almanya, ABD, İngiltere ve Japonya gibi büyük ekonomilerin üzerinde bulunuyor.

Almanya'da oran yüzde 42,1, ABD'de yüzde 39,7, İngiltere'de yüzde 44,7, Japonya'da yüzde 36,5 olarak hesaplanıyor.

Türkiye'nin hemen önünde ise Meksika bulunuyor. Meksika'nın oranı yüzde 69,6. Türkiye ile Meksika arasındaki fark yalnızca 0,5 puan.

Türkiye'nin üzerinde yer alan ülkeler ise İspanya, Yunanistan, Lüksemburg, Kolombiya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Portekiz, İtalya ve Meksika.

Zirvede İspanya var

Sıralamanın ilk sırasında İspanya bulunuyor. İspanya'da brüt emekli aylığı ikame oranı yüzde 80,4.

İkinci sıradaki Yunanistan'ın oranı yüzde 79,6.

Lüksemburg yüzde 75,6 ile üçüncü, Kolombiya yüzde 74,8 ile dördüncü, Hollanda yüzde 74,7 ile beşinci sırada.

Listenin ilk 10'unda Avusturya yüzde 74,1, Danimarka yüzde 72,7, Portekiz yüzde 72,4, İtalya yüzde 70,6 ve Meksika yüzde 69,6 ile yer alıyor.

Türkiye ise yüzde 69,1 ile 11. sırada.

İşte 38 ülkenin tamamı

Sıra Ülke Emekli aylığı ikame oranı 1 İspanya %80,4 2 Yunanistan %79,6 3 Lüksemburg %75,6 4 Kolombiya %74,8 5 Hollanda %74,7 6 Avusturya %74,1 7 Danimarka %72,7 8 Portekiz %72,4 9 İtalya %70,6 10 Meksika %69,6 11 Türkiye %69,1 12 Kosta Rika %65,7 13 İsveç %63,7 14 Slovakya %58,0 15 Finlandiya %57,8 16 Fransa %56,6 17 Macaristan %51,9 18 Şili %49,7 19 Norveç %46,1 20 Slovenya %45,9 21 Birleşik Krallık %44,7 22 Çekya %44,2 23 İzlanda %43,9 24 Belçika %43,5 25 İsrail %42,8 26 İsviçre %42,4 27 Almanya %42,1 28 Avustralya %40,8 29 ABD %39,7 30 Yeni Zelanda %39,5 31 Letonya %38,7 32 Kanada %37,1 33 Japonya %36,5 34 Güney Kore %33,4 35 Estonya %29,3 36 Polonya %28,6 37 İrlanda %24,3 38 Litvanya %17,4 — OECD ortalaması %52,0

Türkiye OECD ortalamasının 17,1 puan üzerinde

Türkiye'nin yüzde 69,1'lik oranı, OECD ortalaması olan yüzde 52'nin 17,1 puan üzerinde.

Bu tabloya göre Türkiye, OECD ortalamasının belirgin şekilde üzerinde bir emekli aylığı ikame oranına sahip.

Türkiye'deki yüzde 69,1'lik oran aynı zamanda Fransa'nın yüzde 56,6'lık, Almanya'nın yüzde 42,1'lik ve ABD'nin yüzde 39,7'lik oranının da oldukça üzerinde.

Buna karşılık listenin en altında Litvanya bulunuyor. Litvanya'da oran yüzde 17,4. İrlanda yüzde 24,3, Polonya yüzde 28,6 ve Estonya yüzde 29,3 ile en düşük oranlara sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Hesaplama nasıl yapılıyor?

Visual Capitalist'in aktardığı OECD çalışmasında oran, emekli maaşının emeklilik öncesindeki kazanca oranını ifade ediyor. Hesaplama brüt gelirler üzerinden yapılıyor; yani vergi ve sosyal güvenlik kesintileri öncesindeki gelirler karşılaştırılıyor.

Tahminler, 2024 yılında 22 yaşında çalışma hayatına başlayan ortalama gelirli bir çalışan üzerinden oluşturuluyor. Hesaplamaya zorunlu kamu ve özel emeklilik sistemleri dahil edilirken, gönüllü özel emeklilik tasarrufları kapsam dışında bırakılıyor.

Bu nedenle yüzde 69,1'lik oran, bugün Türkiye'deki her emeklinin maaşının çalışırken aldığı ücretin yüzde 69,1'i olduğu anlamına gelmiyor. Gösterge, ülkelerin emeklilik sistemlerinin ortalama gelirli ve tam kariyer yapan bir çalışanın gelirini emeklilikte ne ölçüde ikame ettiğini karşılaştırıyor.

Ekonomik büyüklük emekli maaşını belirlemiyor

Sıralamanın ortaya koyduğu önemli sonuçlardan biri de ekonomik büyüklük ile emeklilikte gelir ikame oranının aynı şey olmadığı.

Türkiye ve Meksika yaklaşık yüzde 70'lik oranlarla üst sıralarda yer alırken, Almanya yüzde 42,1, ABD yüzde 39,7 ve Japonya yüzde 36,5 seviyesinde bulunuyor.

Visual Capitalist de bu farklılığın ülkelerin emeklilik sistemlerinin nasıl yapılandırıldığıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.