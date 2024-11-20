Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya, adres tahkikatları sonrasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742'ye gerilediğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"2024 yılı içinde; organize suç örgütlerine yönelik bin 223 operasyon düzenledik. 3 bin 770 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. 505 organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yılın ilk 10 ayında bu çetelere ait 36 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk.

150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi

Kırmızı bültenle aranan 124 şahsın Türkiye’ye iadesini sağladık. Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146’sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS’li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık.

19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi. Adres tahkikatlarından sonra, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştü.

Bu yıl içinde, kaçakçılık suçlarına ilişkin gerçekleştirilen: 27 bin 614 operasyon sonucu 641 şahıs tutuklandı. 4 milyar 209 milyon lira vergi kaybı önlendi."