Türkiye’de online alışveriş harcamaları dört yılda 10 kat arttı

Pandeminden sonra online alışveriş, Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir büyüme ivmesi yakaladı.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen IPSOS E-Ticaret Paneli verilerine göre 2024 itibarıyla Türkiye’de online alışveriş harcamaları bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkarken, dört yıl öncesine kıyasla yaklaşık 10 kat artış gösterdi. Böylelikle harcama artışı geçen sene de olduğu gibi yine enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

13 günde bir alışveriş yapıldı

2024 yılı, son üç yılın en sık alışveriş yapılan dönemi oldu. Bu sene online alışverişçiler daha sık alışveriş yaptı. Son bir senede ortalama 13 günde bir online alışveriş yapıldı. Alışveriş sıklığı arttı. Online alışverişçilerin harcaması geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu sene yüzde 96 arttı.

En çok alışveriş aralık ayında yapıldı

Aralık 2024 dönemi pazarda harcamanın zirve yaptığı dönem oldu. Online alışverişte Hızlı Tüketim Ürünleri (HTÜ) alan birey oranı sabit kalırken, HTÜ ürünlerinin toplam e-ticaret sepetlerinde bulunma oranı azaldı.

Online alışverişçilerin yüzde 84.9’ü en az bir alışverişinde hızlı tüketim ürünlerini online aldı. Toplam harcamadan HTÜ’nün aldığı pay yüzde 13.6. Online alışverişçiler bir yılda 10.8 kere HTÜ, 21.4 kere ise diğer ürünleri satın aldılar.

En büyük pay hangi harcama kaleminde?

HTÜ harcamasında “içecek ve atıştırmalık” ürünlerinin payı arttı. Diğer harcama kalemlerinde ise dengeler değişmedi, harcamada moda/aksesuar ve beyaz eşya/mutfak ürünleri en büyük payı almaya devam ediyor.

Online alışveriş harcamasında artış hem HTÜ hem de diğer ürünlerden geldi. Aralık ayında pazarın en yüksek seviyeye çıkmasında en büyük etken, diğer ürünlerdeki harcama artışı. Eylül ayında online alışveriş dinamiklerinin hareketlenmesi, okul dönüşü ve sonrasında genel etkinin online dünyada da yaşandığını gösteriyor.

Araştırma, Türkiye online alışverişçiyi temsil edecek şekilde seçilmiş sekiz bin bireyden oluşan bir örneklem olup, bireylerin online satın alım verilerini içermektedir.

Çalışma kapsamında yer alan 16 yaş üstü bireylerin iki kere ve üzeri online alışverişçi olma durumuna göre temsiliyet belirlenmiştir. Bu dosya Ocak – Aralık 2021, Ocak – Aralık 2022, Ocak – Aralık 2023, Ocak – Aralık 2024 dönemi verilerini içermektedir.