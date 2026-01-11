Türkiye'de son 30 yılın en sıcak beşinci aralık ayı yaşandı

2025 yılı aralık ayında Türkiye genelinde iklim parametrelerinde dikkate değer değişimler yaşandı.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiği ay boyunca, özellikle batı ve güney bölgelerinde "bahar havası" etkili olurken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri dışında beklenen kar yağışı gecikti.

Sıcaklıklar mevsim normallerini zorladı

TRT Haber'in Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlediği bilgilere göre aralık ayında ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar verilerinin yaklaşık 2,8 derece üzerinde gerçekleşti.

Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde termometreler yer yer 20 derecenin üzerini göstererek son 10 yılın en sıcak aralık günlerini kaydetti.

İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde sıcaklık rekorları kırılırken, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de gece ve gündüz sıcaklık farklarının azaldığı gözlendi.

Uzmanlar, bu durumu "atmosferik blokaj" ve sıcak hava dalgalarının aralık ayına sarkmasıyla ilişkilendirdi.

Yağışlarda "bölgesel uçurum"

Yağış miktarı bakımından 2025 aralık ayı, Türkiye genelinde çeşitlilik gösteren bir grafik çizdi:

Batı ve Orta Karadeniz: Alçak basınç sistemlerinin etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde yağış alırken, sel ve su baskınlarına karşı sık sık uyarılar yapıldı.

Doğu Anadolu: Kar yağışı, geçmiş yıllara oranla yaklaşık 10 günlük bir gecikmeyle aralık ayının son haftasında etkisini gösterdi. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Ege ve Akdeniz: Yağışlar mevsim normallerinin %15 altında kalarak kuraklık endişelerini yeniden gündeme getirdi.

"Ekstrem olaylarda artış var"

İklim bilimciler, 2025 aralık ayının geçmiş yıllarla kıyaslandığında "ekstrem hava olaylarının" sıklaştığı bir dönem olduğunu belirtti. Aralık ayı içinde fırtına uyarısı yapılan gün sayısının, son 20 yılın ortalamasının üzerine çıktığı kaydedildi.