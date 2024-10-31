Türkiye'de üniversiteler siber saldırı altında! 3 Üniversite Listede

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yaptığı son üç veri ihlal bildiriminin üniversiteleri kapsaması dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Lokman Hekim Üniversitesi, Natro firmasından aldığı hosting hizmeti aracılığıyla bir siber saldırıya maruz kaldı. Saldırganlar, üniversitenin Natro müşteri hesabının giriş bilgilerini ele geçirerek sisteme yetkisiz erişim sağladı. Bu ihlalin sonucunda, öğrenciler ve çalışanlar dahil olmak üzere toplamda 2.308 kişinin etkilendiği bildirildi.

2.747 kişinin verileri sızdırıldı

Siber saldırıya maruz kalan bir diğer üniversite ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi oldu. Ancak, bu üniversitedeki ihlalin kaynağı ve nasıl gerçekleştiği henüz tespit edilemedi. Yetkisiz erişim sonucu veri gizliliğinin ihlal edildiği bildirilen olayda, 2.747 kişinin verilerinin sızdırıldığı açıklandı.

Atılım Üniversitesi'nin KVKK’ya bildirdiği başka bir ihlalde ise, yetkisiz bazı kişilerin YÖKSİS üzerinden bazı öğrencilerin eğitim bilgilerini sorguladığı belirtildi. Bu ihlalin 9 Mayıs’ta başladığı ve 5 Haziran’da sona erdiği; fakat etkilenen kişi sayısının henüz belirlenemediği ifade edildi.