  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Türkiye'de üniversiteler siber saldırı altında! 3 Üniversite Listede
Takip Et

Türkiye'de üniversiteler siber saldırı altında! 3 Üniversite Listede

Özel üniversiteler, siber saldırıların hedefi haline geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) son üç veri ihlali bildirimi, Lokman Hekim Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi'nden yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'de üniversiteler siber saldırı altında! 3 Üniversite Listede
Takip Et

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yaptığı son üç veri ihlal bildiriminin üniversiteleri kapsaması dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Lokman Hekim Üniversitesi, Natro firmasından aldığı hosting hizmeti aracılığıyla bir siber saldırıya maruz kaldı. Saldırganlar, üniversitenin Natro müşteri hesabının giriş bilgilerini ele geçirerek sisteme yetkisiz erişim sağladı. Bu ihlalin sonucunda, öğrenciler ve çalışanlar dahil olmak üzere toplamda 2.308 kişinin etkilendiği bildirildi.

2.747 kişinin verileri sızdırıldı

Siber saldırıya maruz kalan bir diğer üniversite ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi oldu. Ancak, bu üniversitedeki ihlalin kaynağı ve nasıl gerçekleştiği henüz tespit edilemedi. Yetkisiz erişim sonucu veri gizliliğinin ihlal edildiği bildirilen olayda, 2.747 kişinin verilerinin sızdırıldığı açıklandı.

Atılım Üniversitesi'nin KVKK’ya bildirdiği başka bir ihlalde ise, yetkisiz bazı kişilerin YÖKSİS üzerinden bazı öğrencilerin eğitim bilgilerini sorguladığı belirtildi. Bu ihlalin 9 Mayıs’ta başladığı ve 5 Haziran’da sona erdiği; fakat etkilenen kişi sayısının henüz belirlenemediği ifade edildi.

Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyorMehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyorEkonomi

 

SGK önünde emekli maaşı kuyrukları: Emekli adaylarından "Maaş düşer" tepkisiSGK önünde emekli maaşı kuyrukları: Emekli adaylarından "Maaş düşer" tepkisiEkonomi

 

Gündem
Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün: Emeklinin çığlığına kulak verin
Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün: Emeklinin çığlığına kulak verin
Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilk tepki! 5 maddede sıraladı
Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilk tepki! 5 maddede sıraladı
Mahkeme kiracıyı haklı buldu! Baca deliğinden horon dinleten ev sahibine hapis cezası
Baca deliğinden horon dinleten ev sahibine hapis cezası
Kayyum sınrası CHP'den çağrı: Esenyurt Belediyesi önünde buluşalım
Kayyum sınrası CHP'den çağrı: Esenyurt Belediyesi önünde buluşalım
Tiktok ve Instagram ile kritik toplantı! Şiddet ve istismar içerikleri için Bakanlık harekete geçti
Tiktok ve Instagram ile kritik toplantı! Bakanlık harekete geçti
SON DAKİKA.... Esenyurt Belediyesi'ne kayyum: Tutuklanan Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli oldu
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: İşte görevlendirilen isim