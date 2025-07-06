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Türkiye’de yılın başından itibaren çıkan üç bini aşkın yangının yüzde 25’i son 10 günde yaşandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’de 2025 yılının başından bu yana çıkan yangınların bilgisini paylaştı. Buna göre Türkiye’de yılın başından itibaren çıkan üç bini aşkın yangının yüzde 25’i son 10 günde yaşandı.

Haber Merkezi
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Türkiye’de yılın başından itibaren çıkan üç bini aşkın yangının yüzde 25’i son 10 günde yaşandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’de 2025 yılının başından bu yana çıkan yangınların bilgisini paylaştı. Buna göre bin 351’i ormanlık alanda, bin 830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3 bin 181 yangın çıktı. Bu yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana geldi.

Yapılan bilgilendirme şöyle:

“Bu yıl şu ana kadar, 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıkmıştır. 

Bu yangınlara; 27 uçak, 105 helikopter, 6.000 kara aracı, 25 bin personelle müdahale edilmiştir.  Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19.135 sorti yapmış ve 62.881 ton su atmıştır.

 Yaklaşık 3 bin yangının 761’i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran’dan bu yana çıkmıştır. Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana gelmiştir.

 Son 10 günde İzmir’de, Sakarya’da, Hatay’da, Bilecik’te, Manisa’da, İstanbul’da, Bursa’da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edilmiştir. Bu 20 yangının her biri 2021’deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır. Son 10 gündeki 761 yangının 761’i de kontrol altına alınmıştır.”

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