Türkiye'deki çetelerin hesaplaşması: Baygaralar suç örgütünün iki üyesi Yunanistan'da öldürüldü

Türkiye'de çeteler arasında yaşanan kanlı hesaplaşma bir kez daha yurt dışına taşındı. Barış Boyun'un 6 adamının geçen yıl Yunanistan'da öldürülmesinden sonra dikkat çeken bir olay da dün yaşandı. Türkiye'deki birçok silahlı saldırı ve cinayette rol alan ‘Baygaralar’ çetesine mensup Mehmet Baykurt ve Yıldıray Öztürk dün Pire'nin merkezinde olan Paşalimanı'ndaki bir markete girdi.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Baykurt ve Öztürk'ün markete girmesinden kısa bir süre sonra silahlı saldırıya uğradılar. Baykurt ve Öztürk hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Türkiye'de yaşanan çatışmanın çeteler arasındaki husumetin bir kez daha yurt dışına taşınması olarak değerlendiriliyor.

Baygaralar grubunun lideri Ramazan Baygara ise hakkındaki kırmızı bülten araması nedeniyle geçen mayıs ayında Yunanistan'da yakalanmıştı. Öte yandan bir başka suç örgütünün lideri Halil Ay ise geçen yıl ağustos ayında Fransa'da, Barış Boyun ve Daltonlar çetesiyle yaşadığı husumet sonrası öldürülmüştü.

Yıldıray Öztürk'ün kardeşi Murat Öztürk ise geçen mayıs ayında Berlin'de öldürülmüştü