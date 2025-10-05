  1. Ekonomim
Türkiye'deki İHA sayısı 88 binin üzerine çıktı

Türkiye'deki insansız hava aracı (İHA) sayısı eylül sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 11,86 artarak 88 bin 138'e, İHA pilotu sayısının da yüzde 4,19 yükselerek 1 milyon 629 bin 631'e ulaştı.

Türkiye'deki İHA sayısı 88 binin üzerine çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İHA ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda yürütülen eğitimler ve çalışmalar sayesinde İHA ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayısında yaşanan artışa dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Eylül sonu itibarıyla İHA sayısı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 11,86 artışla 88 bin 138'e ulaştı. İHA pilotu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artarak 1 milyon 629 bin 631'e çıktı. SHGM, 'İHA Sistemleri Talimatı' kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturdu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlanıyor."

Uraloğlu, İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 9 bin yeni aracın kaydolduğuna işaret ederek, "İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı artıyor" ifadesini kullandı.

