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Türkiye'deki İsrail vatandaşları İstanbul’dan ayrıldı

İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi’nin vatandaşlarına Türkiye'yi terk etmeleri çağrısında bulunmasının ardından bazı İsrail vatandaşları, Tel Aviv’e kalkan uçakla ülkelerine döndü.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, Türkiye'de bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Çarı sonrası aralarında kadın ve çocuklu ailelerin de olduğu bazı İsrail vatandaşları, ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi.

İsrail vatandaşları, Arkia Airlines’e ait uçakla saat 19.50'de ülkelerine döndü.

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