Türkiye'deki seçimler için İngiltere'de oy verme işlemi yarın başlayacak

İngiltere'de kayıtlı 127 bin 281 seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başkent Londra'nın yanı sıra Manchester, Leicester ve Edinburgh kentlerinde kurulan sandıklarda yarın oy kullanmaya başlayacak.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de bu yıl ilk defa 4 yerde oy verme işleminin gerçekleştirileceğini belirten Atahan, seçmenlerin, 29 Nisan-7 Mayıs'ta 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde Londra'da Old Billingsgate'te, Manchester ve Edinburg'da ise başkonsolosluklarda oy kullanabileceklerini kaydetti.

Atahan, Leicester'de ise seçmenlerin 29 Nisan-1 Mayıs'ta 3 gün boyunca 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanılabileceklerini bildirdi.

"Vatandaşlarımızın oylarını son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz"

Seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesi için İngiltere'deki Türk misyonlarının yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Atahan, vatandaşların misyonlarca yapılan duyuruları yakından takip etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

Atahan, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her Türk vatandaşının, yurt dışında veya Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen tarihlerde ve gümrük kapılarında oylarını kullanabileceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Seçim 9 gün süreceği için vatandaşlarımızın oylarını mümkünse son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle imkanı olan vatandaşlarımızın oy kullanmak için hafta içi günlerini tercih etmeleri faydalı olacaktır. Vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanmaları için geçici kimlik belgesi, TC kimlik kartı, üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, TC pasaportu, evlenme cüzdanı, TC sürücü belgesi gibi YSK tarafından kabul edilen kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Kimliğini ispata yarayan belge ibraz edemeyen vatandaşlarımızın oy kullanmaları mümkün olamayacak."

Atahan, oy verme yerine cep telefonu gibi görüntü kaydedici ve haberleşme sağlayıcı araçlarla girilmesinin yasak olduğunu ve cezası bulunduğunu vurguladı.

Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerektiğini belirten Atahan, seçmenlerin oy kullandıktan sonra sandık başında kalamayacaklarını ifade etti.

Atahan, "Seçimin düzen içerisinde gerçekleştirilebilmesi için seçmenlerin oylarını kullandıktan sonra oy verme yerinden ayrılmaları önem taşıyor." dedi.

YSK'nin açıkladığı verilere göre, İngiltere'de 127 bin 281 kayıtlı seçmen bulunuyor.