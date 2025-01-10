Türkiye'deki Suriyelilere "geri dönün" çağrısı

Ülkelerinde 2011 yılında çıkan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönüşü sürüyor. Türkiye'de yaşadıktan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler, başkent Şam'ın sokaklarında dolaşarak özgürlüğün tadını çıkarıyor. Suriyeliler, Türkiye'deki hemşehrilerine de "ülkemize dönün" çağrısında bulunuyor.

10 sene Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Muhammed Ömer Casim, Suriye'nin artık özgür olduğunu ve savaşın bittiğini belirterek, “10 sene Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşadım. Suriye'ye 3 ay önce Esad'a karşı savaşmak için döndüm. Elhamdülillah,savaştık ve kazandık. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, hepiniz ülkemize dönün, gelin. Şimdi savaş bitti, Suriye çok güzel, hepiniz gelin. Çok mutluyum. Şam çok güzel, izin sorunu yok” dedi.

"Türkiye'de yaşayanlar artık gelsinler, vatanımız artık özgür”

Esad'a karşı cephede savaştığını söyleyen Abdulkerim İbrahim de, “Ben 2012 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitmiştim. Sonra İstanbul'da yaşadım ve 1 yıl önce Suriye'ye döndüm. Çok şükür Suriye özgür. Biz savaşa ilk gidenlerden değildik, arka taraflarda yer alıyorduk. Esad gitti, çok rahatladık. 14 yıl olmuştu, şu an Suriye özgür ve çok güzel oldu. Türkiye'de yaşayanlar artık gelsinler, vatanımız artık özgür. Bundan sonra özgürlüğümüz için çalışacağız” diye konuştu.