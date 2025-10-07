  1. Ekonomim
Türkiye’den AİHM’e Selahattin Demirtaş talebi: Yeniden ele alınsın

Türkiye, Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) 8 Temmuz’da Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu için ihlal kararı vermişti.

Edinilen bilgiye göre Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi tarafından verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nden yeniden ele alınması talebinde bulundu.

8 Ekim'de süre doluyordu

Demirtaş hakkında verilen kararla ilgili başvuru için son tarih 8 Ekim'di. 

Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili davada 6 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

