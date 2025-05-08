Türkiye'den Avrupa'ya giden 20 ürün, zehirli ve kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle iade edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Ocak 2025’te pestisit limitlerini Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyumlu hale getiren yeni bir yönetmelik yayımladı.

Yönetmelik, üç ay içinde tam uyum sağlanacağını belirtirken, bu tarihten önce üretilen gıdaların raf ömrü boyunca piyasada kalabileceği ifade edilmişti.

Ancak, AB ülkelerinden Türkiye’den ithal edilen gıdalara yönelik art arda gelen bildirimler, ciddi sorunları ortaya koyuyor.

11 Nisan: Üzüm yapraklarında “Pestisit kokteyli”

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre Almanya, Türkiye’den ithal edilen üzüm yapraklarında beş farklı pestisit tespit etti. “Pestisit kokteyli” olarak tanımlanan bu durum, ürünlerin “potansiyel risk” gerekçesiyle piyasadan çekilmesine neden oldu.

15 Nisan: Antep fıstığı ve kekikte limit aşımları

İtalya, Türkiye’den gelen kabuklu antep fıstıklarında izin verilen aflatoksin B1 limitinin 1,3 katı, toplam aflatoksinin ise 1,11 katı fazla olduğunu bildirdi.

Ürünler “tehlikeli” koduyla sınırdan reddedildi. Aynı gün Belçika, kurutulmuş kekiklerde pirolizidin alkaloidlerini 14,9 kat fazla tespit ederek ürünleri “tehlikeli” kategorisiyle geri çevirdi.

16 Nisan: İncir ve ekmekte toksik maddeler

Hollanda, Türkiye’den ithal edilen incirlerde aflatoksin B1’in 1,6 kat, okratoksinin 1,1 kat fazla olduğunu saptadı. Ürünler “tehlikeli” koduyla bildirime konu oldu.

Slovakya ise buğday ekmeğinde propiyonik asit (E280) ve benzoik asit (E210) tespit etti. Propiyonik asit limiti 1,24 kat aşarken, benzoik asit hiç olmaması gereken bir maddenin varlığıyla dikkat çekti.

Bu maddeler migren, astım ve hiperaktivite gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği için ekmekler “potansiyel tehlike” koduyla geri çağrıldı.

17 Nisan: Kuru incir ve nohut ununda sorun

Almanya, kuru incirlerde okratoksin A’nın 3,3 kat fazla olduğunu, organik nohut ununda ise salmonella bulunduğunu bildirdi. Her iki ürün de “tehlikeli” koduyla piyasadan çekildi.

22 Nisan: Limon, çikolata ve maydanozda ihlaller

Bulgaristan, Türkiye’den ithal edilen limonlarda chlorpyrifos-methyl pestisitini 14,9 kat fazla tespit etti. Belçika, çikolatalarda etiketsiz buğday alerjeni saptayarak ürünleri geri çekti ve kamuoyunu bilgilendirdi. İsviçre, kurutulmuş maydanozda kereviz alerjeni buldu ve “tehlikeli” koduyla ürünleri toplattı.

23 Nisan: Limonlarda rekor pestisit

Bulgaristan, Türkiye’den gelen limonlarda prokloraz pestisitini izin verilen limitin 42,7 katı fazla buldu. İtalya ve Hollanda, kuru incir ve incirlerde aflatoksin B1’in sırasıyla 3,9 ve 4,5 kat fazla olduğunu bildirerek ürünleri sınırdan reddetti.

24-25 Nisan: Kayısı ve nane sorunları

Almanya, organik kayısı parçalarında aflatoksin ve okratoksin A limitlerinin aşıldığını, kurutulmuş nanelerde ise salmonella tespit edildiğini duyurdu. Ürünler “tehlikeli” ve “potansiyel risk” kodlarıyla işlem gördü.

30 Nisan-5 Mayıs: Kabak, kahve ve çerezde tespitler

Avusturya, kabaklarda pestisit limitinin 2,7 kat aşıldığını bildirdi. Almanya, kahve içeceğinde izinsiz sibutramin, kavrulmuş mısır çerezinde glisidol tespit etti. Yunanistan ise susam tohumlarında salmonella buldu. Tüm ürünler “tehlikeli” veya “potansiyel risk” koduyla reddedildi.