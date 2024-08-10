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Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı yayınladı.

Haber Merkezi
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Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sao Paulo kenti yakınlarındaki uçak kazasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü.

Brezilya basınında yer alan haberlerde kazadan kurtulan olmadığı belirtilmişti.

 

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