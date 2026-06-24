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Türkiye'den "Can Dalton"un iadesi için Rusya'ya yeni başvuru

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rus makamlarına aralarında "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir'in de bulunduğu şahısların iadesi için yeniden başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
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Türkiye'den "Can Dalton"un iadesi için Rusya'ya yeni başvuru
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Türkiye, "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir'in iadesi için Rus makamlarına yeniden başvurdu.

Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek şunları kaydetti:

"Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik."