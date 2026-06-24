Türkiye'den "Can Dalton"un iadesi için Rusya'ya yeni başvuru
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rus makamlarına aralarında "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir'in de bulunduğu şahısların iadesi için yeniden başvuruda bulundu.
Türkiye, "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir'in iadesi için Rus makamlarına yeniden başvurdu.
Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek şunları kaydetti:
"Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik."