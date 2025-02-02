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Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Gazze'de

AFAD, Türkiye'den acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gönderilen yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Gazze'de
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elinin Gazze'de olduğu belirtilerek, 14’üncü İyilik Gemisi'nin bölgeye ulaştığı belirtildi.

Ülkemiz, insanlık için sınırlarımızın ötesinde

AFAD'ın çadır ve battaniye yüklü yardım tırlarının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, “Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, Filistin'in yanındayız. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde” ifadelerine yer verildi.

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