Türkiye'den, İngiliz gemilerine 'Montrö' engeli

İngiltere geçen ay, Rusya ile savaşında Ukrayna'nın deniz operasyonlarını güçlendirmeye yardımcı olmak için Kraliyet Donanması’na ait iki mayın tarama gemisini Ukrayna Donanması’na devredeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi’ iddiası doğru değildir” denildi.

Montrö'nün 19. Maddesi gerekçe gösterildi

Açıklamada, “Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal ‘savaş’ olarak tanımlamış ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine Boğazları kapatmıştır” ifadesi yer aldı.

Aynı açıklamada, “1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi’ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye; Karadeniz’de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya 2022'de Ukrayna'yı işgal etmeye başladığında Türkiye 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi’ni devreye sokarak savaşan tarafların askeri gemilerinin geçişini fiilen engellemişti. Anlaşma, ana üslerine dönen gemileriyse muaf tutuyor.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ankara hem Kiev hem de Moskova ile iyi ilişkilerini sürdürüyor.