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Türkiye'den İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a izin çıkmadı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi reddedildi.

AA
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Türkiye'den İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a izin çıkmadı
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Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.

Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti.

İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.

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