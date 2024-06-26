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Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanının bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz. Bu tür iftira ve yalanlar, İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçasıdır. Türkiye, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edecektir." denildi.