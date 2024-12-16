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Türkiye'den İsrail'e Golan Tepeleri tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşim alanlarını genişletme yönünde aldığı kararı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Türkiye'den İsrail'e Golan Tepeleri tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
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İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim alanlarını genişletme kararı, Ankara'dan sert bir şekilde eleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yerleşimleri genişletme kararını şiddetle kınıyoruz. Bu karar, İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını genişletme amacının yeni bir aşamasıdır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu karar, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır. Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır."

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