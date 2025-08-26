Türkiye'den İsrail'e ‘Suriye’ tepkisi! Dışişleri: Saldırıların sonlandırılması sağlanmalı

  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz. Suriye’de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti’nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir.

Türkiye, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edecektir."

