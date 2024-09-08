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Türkiye'den İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Eygi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, Eygi'nin cenazesinin Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını belirtti.

Haber Merkezi
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Türkiye'den İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Eygi hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto sırasında şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Cenazenin defni için çalışmalar sürüyor

Bakanlık açıklamasında, "İsrail askerleri gtarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" denildi.

Eygi'nin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halinde olduklarını bildiren bakanlık, "Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir" diye ekledi.

Cenazesi Türkiye'ye nakledilecek

Açıklamanın devamında, Eygi'nin naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve daha sonra Ürdün üzerinden Türkiye'ye naklinin öngörüldüğü kaydedildi.

 

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