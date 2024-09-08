Türkiye'den İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Eygi hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, Eygi'nin cenazesinin Ürdün üzerinden Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto sırasında şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Cenazenin defni için çalışmalar sürüyor
Bakanlık açıklamasında, "İsrail askerleri gtarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" denildi.
Eygi'nin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halinde olduklarını bildiren bakanlık, "Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir" diye ekledi.
Cenazesi Türkiye'ye nakledilecek
Açıklamanın devamında, Eygi'nin naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve daha sonra Ürdün üzerinden Türkiye'ye naklinin öngörüldüğü kaydedildi.
İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) September 8, 2024
Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.
Bu aşamada, otopsi…