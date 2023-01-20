Türkiye'den İsveç'e üçlü ahitname ihlali uyarısı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, yarın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında yarın için Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström bugün bakanlığa çağrıldı.

Büyükelçi Herrström'e, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylem en güçlü şekilde kınandığı, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

Herrström'e ayrıca yarın, terör örgütü PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları anımsatılarak, terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtildi.