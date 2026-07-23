Türkiye'den İtalya'ya 88 bin euroya "The Odyssey" turları başladı

Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın IMAX 70 mm formatında çektiği dev yapımı "The Odyssey", sinema salonlarını doldururken Akdeniz turizmine de tarihi bir hareketlilik getirdi.

Euronews'in haberine göre lüks seyahat şirketi Pelorus, Homer’ın efsanevi destanından ve Nolan’ın filminin çekim mekanlarından ilham alan 14 gecelik ultra lüks bir Akdeniz turu satışa sundu. Türkiye’den başlayıp İtalya’da son bulan bu özel yat turunun kişi başı fiyatı ise tam 88 bin euro.

Sistem nasıl çalışıyor?

Yerel bir yazar ve tarihçinin rehberlik edeceği yolculuk Türkiye’de başlıyor.

Antik Truva kenti gezisinin ardından gezginler, Truva Savaşı’nı anlatan rölyeflerin yer aldığı Apollon Smintheion Tapınağı’nı ziyaret ediyor. Gece çöktüğünde ise antik harabelerin ortasında Truva'nın düşüşünü canlandıran kişiye özel, ayrıcalıklı bir tiyatro performansı sergileniyor.

Etkileyici Türkiye başlangıcının ardından rota Sicilya’ya uzanıyor. Tempio di Giunone manzaralı ve Athena’ya adanmış özel bir otelde konaklayan misafirler, antik Yunan tanrılarının izini sürmek üzere Selinunte ve Minos ile Hades efsanelerinin anlatıldığı Sant'Angelo Muxaro Nekropolü’ne geçiyor.

Özel yat ve helikopterler

Turun deniz safhasında özel bir yata geçen seyahat severler, Nolan’ın filminde doğal plato olarak kullanılan Egadi Adaları’ndan Favignana ve Levanzo’yu keşfediyor. Kısa bir helikopter transferinin ardından ulaşılan Messina’da, kentin kurucusu Orion anısına yapılan tarihi çeşme ziyaret ediliyor.

Yatla açık denize seyredildiğinde ise deniz canavarları Scylla ve Charybdis’in yuvası kabul edilen Messina Boğazı geçiliyor.

Destansı yolculuk sona yaklaşırken termal kaplıcaları, Venüs Havuzları, Grotta del Cavallo ve Grotte dei Rossi ile ünlü Vulcano Adası ve filmde de yer alan devasa kaya oluşumu Basiluzzo ziyaret ediliyor. Tur, denizcileri sesleriyle büyüleyen Sirenler’in evi olduğu iddia edilen Li Galli adalarına yapılan geziyle noktalanıyor.