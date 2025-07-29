Türkiye'den kritik İsrail kararı: 'Lahey Grubu'nun Ortak Bildirisi'ni imzaladı!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren 30 ülkenin temsilcileri, 15-16 Temmuz tarihlerinde Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir araya geldi.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü’nün temsil ettiği Lahey Grubu Olağanüstü Bakanlar Konferansı’nda, İsrail’e karşı atılabilecek adımlar değerlendirildi. Toplantı sonunda ortak bir bildiri yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapılmıştı

İsrail'e karşı alınacak 6 maddelik önlemin yer aldığı Ortak Bildiride Türkiye'nin eylem planına katılmadığı yönündeki iddialar üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantı sonunda yayımlanan Ortak Bildiride yer alan hususlardan bazıları, ülkemizin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlararası eş güdüm gerektirmektedir. Bu çerçevede, Ortak Bildiriye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hazırlıkları tamamlaması icap etmektedir. Esasen, Ortak Bildiride zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 25 Temmuz'da katıldığı NTV yayınında, Ortak Bildirinin son imza tarihinin 30 Eylül olduğunu belirterek, Bildiride UNCLOS'a atıfta bulunan bir madde olduğunu ve Ege Denizi'ndeki statü sorunu çözülemediği için Türkiye'nin buna taraf olmadığını kaydetmişti.

Türkiye, atıflara şerh koyarak imzaladı

Türkiye, Lahey Grubu Olağanüstü Bakanlar Konferansı sonucunda kaleme alınan Ortak Bildiriyi, Bildiri'nin 2'nci ve 3'üncü maddelerinde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) yapılan atıflara şerh koyarak imzaladı.