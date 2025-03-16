Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde bugün bir konser sırasında meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki bir gece kulübünde yangın çıktı. İçişleri Bakanı Pance Toskovski pazar günü yaptığı açıklamada, dört kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti. Bakan, "Kurbanlardan 35'i kimlik tespiti yapıldı. Bunlardan 31'i Koçana ve Ştip kentleri kökenli. Öğle saatlerine kadar hastaneye kaldırılan kişi sayısı 155'ti," diye ekledi