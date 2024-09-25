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Türkiye'den Lübnan'a yardım uçağı gönderildi

Türkiye'den Lübnan’a yardım malzemelerinin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Beyrut׳a indi.

Haber Merkezi
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Türkiye'den Lübnan'a yardım uçağı gönderildi
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İsrail ordusunun Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik başlattığı son yılların en kapsamlı hava saldırısı devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a saldırısında 50'si çocuk 560'tan fazla kişi öldü.

Yardım uçağınıı Lübnan Sağlık Bakanı karşıladı

Türkiye’den İsrail saldırısı altındaki Lübnan’a gönderilen yardım uçağı, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indi.

Yardım malzemelerinin bulunduğu uçak havalimanında, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tarafından karşılandı.

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