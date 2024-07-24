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Türkiye'den Nepal'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Haber Merkezi
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Türkiye'den Nepal'e taziye mesajı
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Nepal'in başkenti Katmandu'da bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"Nepal’de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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